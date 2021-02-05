YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray’da jandarmadan emniyet kemeri uygulaması

Aksaray’da jandarmadan emniyet kemeri uygulaması

05.02.2021 12:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da yaşanan trafik kazalarında yaralanma ve ölümlerin en az seviyeye indirilmesi ve emniyet kemeri kullanımının artırılması amacıyla jandarma ekipleri tarafından hem uygulama yapıldı hem de sürücü ve yolcular bilgilendirilerek broşürler dağıtıldı.Aksaray’da emniyet kemeri kullanımının artırılması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri karayollarında uygulama yaptı.

Aksaray’da yaşanan trafik kazalarında yaralanma ve ölümlerin en az seviyeye indirilmesi ve emniyet kemeri kullanımının artırılması amacıyla jandarma ekipleri tarafından hem uygulama yapıldı hem de sürücü ve yolcular bilgilendirilerek broşürler dağıtıldı.
Aksaray’da emniyet kemeri kullanımının artırılması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri karayollarında uygulama yaptı. Trafikteki araçları bir bir durduran jandarma ekipleri sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini kontrol ederken, araçta bulunan herkese emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgiler verildi. Jandarma ekipleri ayrıca sürücü ve yolculara kazalarda emniyet kemerinin faydalarını içeren broşürler vererek bilgilendirme yaptı. Jandarma ekiplerince durdurulan ve emniyet kemerleri takılı olan sürücü ve yolcular ise jandarma görevlileri tarafından tebrik edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Cem Yılmaz geliyor' 'Cem Yılmaz geliyor'
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
1/

Aksaray Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:15
Sabah
07:39
Öğle
13:03
İkindi
15:52
Akşam
18:17
Yatsı
19:35

Aksaray Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Karatay Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Yeni Mutlu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Tuz Gölü havzasında yeni bitki türü keşfedildi

Tuz Gölü havzasında yeni bitki türü keşfedildi

Aksaray’da bu yıl da buzağı küpeleme işlemi ücretsiz yapılacak

Aksaray’da bu yıl da buzağı küpeleme işlemi ücretsiz yapılacak

Aksaray'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Aksaray'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Aksaray'da halk otobüsündeki doğumu gerçekleştiren UMKE personeli Doğan, tanık olduğu anları anlattı:

Aksaray'da halk otobüsündeki doğumu gerçekleştiren UMKE personeli Doğan, tanık olduğu anları anlattı:

Aksaray’da kısıtlama denetimi

Aksaray’da kısıtlama denetimi

Aksaray'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aksaray'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.