Aksaray’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, merkez ilçe sınırları içerisinde 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri isimleri ve ikamet adresleri belirlenen 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 8 gram metamfetamin, 13 gram sentetik cannobionid bonzai, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

