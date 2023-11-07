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Aksaray’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

07.11.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, merkez ilçe sınırları içerisinde 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri isimleri ve ikamet adresleri belirlenen 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 8 gram metamfetamin, 13 gram sentetik cannobionid bonzai, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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