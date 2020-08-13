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Aksaray’da kadın aktivite merkezleri yoğun ilgi görüyor

AKSARAY HABERLERİ  | 13.08.2020 16:04 | Son Güncelleme

Aksaray’da kadın aktivite merkezleri kadınların ihtiyaç duyduğu sosyal, sportif, kültürel ve mesleki anlamda kaliteli bir yaşam tarzı sunuyor.

Aksaray’da kadın aktivite merkezleri yoğun ilgi görüyor

Aksaray’da kadın aktivite merkezleri kadınların ihtiyaç duyduğu sosyal, sportif, kültürel ve mesleki anlamda kaliteli bir yaşam tarzı sunuyor. Kadın aktivite merkezlerinde usta öğreticiler tarafından verilen mesleki eğitim kursları ile kadınlar meslek edinerek aile bütçesine katkı sağlıyor.
Aksaray Belediyesinin hayata geçirdiği Fatih Mahallesinde Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi, Hamidiye-Alaca Mahallesinde Kırımlı Veciye Hatun Kadın Aktivite Merkezi ve son olarak TOKİ Cumhuriyet Mahallesinde Necmiye Hatun Kadın Aktivite merkezi hanımlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kadınların göstermiş olduğu yoğun ilgi karşısında ilgisiz kalmayan Belediye Başkanı Evren Dinçer, Nakkaş Mahallesinde yeni bir kadın aktivite merkezinin hayata geçmesi için inşaat çalışması başlattı. El işi başta olmak üzere kadınlara yönelik açılan farklı branştaki kurslara kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor. Hafta içi ve hafta sonu hizmet verilen Kadın Aktivite Merkezlerinde 23 branşta verilen kursların yanında çalışanlar için ayrıca hafta içi akşam saatlerinde 4 branşta karma kurslar veriliyor. Karma kurslar porselen boyama, kâğıt rölyef, kaligrafi ve yağlı boya resim kurslarından oluşuyor. Kadın aktivite merkezlerinde mesleki eğitimlerin yanı sıra kadınlara spor yapma imkânı da sunuluyor. Kadın aktivite merkezlerinde içerisinde bulunan havuz ve spor salonlarında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri step, aerobik, plates, fitness seansları ile spor yapma imkanı sağlanıyor.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, sosyal hayat içinde kadınların daha belirgin şekilde bulunmaları gerektiğini ifade etti. Başkan Dinçer, kadınların eğitimden siyasete, iş hayatından sosyal ve sanatsal etkinliklere daha fazla katılımlarını önemsediklerini bunun farklı projeler ürettiklerini söyledi. Kadın Aktive Merkezlerinin sosyal, sportif, kültürel, mesleki anlamda gereksinim duyulan donatılara sahip olduğunu kaydeden Başkan Dinçer, aktive merkezlerinin ile hanımların boş vakitlerini değerlendirme, meslek ve beceri kazanma noktasında aktive merkezlerinin önem arz ettiğini belirtti.

Aksaray’da kadın aktivite merkezleri yoğun ilgi görüyor

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