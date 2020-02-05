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Aksaray’da kamyon yayaya çarptı: 1 yaralı

AKSARAY HABERLERİ  | 05.02.2020 21:18 | Son Güncelleme

Aksaray’da kamyonun yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 20.00 sıralarında Aksaray Ortaköy Yolu Bağlıkaya Beldesi mevkiinde meydana geldi.

Aksaray’da kamyonun yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Aksaray Ortaköy Yolu Bağlıkaya Beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Kırşehir’e silaj taşıyan Atilla Y. (47) idaresindeki 40 AAF 115 plakalı kamyon, Ortaköy Yolu Bağlıkaya mevkiinde yolun karşısına geçmek isterken Dede G.’ye (75) çarptı. Dede G. başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, kamyon sürücüsü durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayı anlatan kamyon şoförü Atilla Y., “Yolun ortasında sırtı dönük karaltı vardı. Bende uzunu yaktım baktım, bir karaltı var. Korna çaldım bir de sola doğru kaçtım. Kedisi de ortada duruyordu. Hafif vurdum, asfaltın üzerine düştü” dedi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kamyon sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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