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Aksaray'da kar yağışı nedeniyle hamile ve engellilere 3 gün idari izin

25.01.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da kar yağışı nedeniyle hamile ve engellilere 3 gün idari izin

Aksaray'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilere 3 gün idari izin verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ile buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 26, 27 ve 28 Ocak'ta üç gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." denildi.

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kar yağışı Aksaray

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