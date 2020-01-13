Aksaray’da köylerin su isale hatları yenileniyor

Aksaray’da İl Özel İdaresi tarafından köylerin terfili su isale hatları yenileniyor.

Köy köy gezerek köylerdeki sıkıntı ve problemleri araştıran Aksaray İl Özel İdaresi, kent genelinde bulunan ve vadesini doldurmuş su isale hatlarını değiştiriyor. İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ilk olarak Aksaray’ın merkeze bağlı Dikmen köyünde bulunan 5 bin 925 metrelik içme suyu terfili isale hattını kullanım ömrünü doldurması nedeni ile yenilendi. Polietilen boruların kullanıldığı altyapı yenileme çalışması kapsamında, mevcut kullanımda olan terfi binasına bakım onarım yapılarak, köy halkının daha hijyenik şartlarda içme suyu kullanması sağlandı.

Aksaray İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, köylerin su sorunu yaşamaması, bölge halkının daha temiz ve kaliteli içme suyuna sahip olması için başlatılan çalışmalarla köylerin su ihtiyacını uzun vadede çözüme kavuşturmanın gayreti içinde olduklarını belirterek, “Dikmen köyümüzde mevcut bulunan terfili isale hattına ait boruların kullanım ömrünü doldurmasından dolayı mevcut kullanımda olan boruları 100 yıl ömürlü PE borularla değiştirdik. Köyün şebekesine ait terfi binasının bakım ve onarımı yapılarak köy halkının hizmetine sunulmuştur” dedi.

