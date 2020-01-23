Aksaray’da köylerin yerüstü sulama tesisi tamamlanıyor

Aksaray’da İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından köylere yapılan yatırım çalışmaları kapsamında yer üstü sulama tesisleri tamamlanıyor.

Aksaray İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ekipleri köylerde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, merkeze bağlı Nurgöz Köyünde mevcut bulunan toprak ve beton sulama kanalları, 2019 yılı projeleri kapsamında yer üstü sulama tesisi inşa edilerek yeniledi. Nurgöz köyünün güney kısmında bulunan yer üstü suyunun 6 bin 400 metre muhtelif çapta PE 100 boru kullanılarak kapalı sistem sulama tesisi tamamlandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, köylerde hiçbir hizmetin aksamadığını belirterek, “Tesis sayesinde 580 dekarlık arazi modern sulama sistemlerini kullanarak en verimli şekilde sulama imkanına kavuşmuştur. 869 bin 660 TL harcanarak tamamlanan proje ile vatandaşlarımızın daha verimli ve profesyonel tarım yapması, bölgedeki bitki çeşitliliğinin arttırılması amaçlanmaktadır” diye konuştu.

