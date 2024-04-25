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Aksaray’da kum silosundan düşen işçi ağır yaralandı

İHA İHA
25.04.2024 12:07
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Aksaray’da kum silosunda çalışırken dengesini kaybeden işçi, 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay, Aksaray-Adana kara yolu üzerinde bulunan Karayolları 38. Şube Şefliği şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kum silosunda çalışan Hasan Ç. (43) aniden dengesini kaybederek merdiven kısmından aşağıya düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi ağır yaralanırken çalışma arkadaşları tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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