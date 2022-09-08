Aksaray'da kumar operasyonunda 28 kişiye para cezası verildi

Aksaray'da kumar operasyonunda 28 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 6 kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 28 kişiye 50 bin 954 lira ceza kesildi.

Ekipler, kıraathane sahipleri hakkında adli işlem başlatarak, iş yerlerini faaliyetten men etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz