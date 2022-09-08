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Aksaray'da kumar operasyonunda 28 kişiye para cezası verildi

08.09.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da kumar operasyonunda 28 kişiye para cezası verildi

Aksaray'da kumar operasyonunda 28 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 6 kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 28 kişiye 50 bin 954 lira ceza kesildi.

Ekipler, kıraathane sahipleri hakkında adli işlem başlatarak, iş yerlerini faaliyetten men etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Aksaray kumar

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Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

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