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Aksaray'da kumar oynayan 10 kişiye 16 bin 371 lira ceza verildi

30.06.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da kumar oynayan 10 kişiye 16 bin 371 lira ceza verildi

Aksaray'da kumar oynayan 10 kişiye 16 bin 371 lira ceza verildi

Aksaray'da iki kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 10 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zincirli ve Minarecik mahallelerinde S.N. (49) ile S.K'ye (54) ait kıraathanelerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden ekiplerin yaptığı incelemede kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye 16 bin 371 lira ceza kesildi.

Ekipler, 20 gün iş yerlerini faaliyetten men ederek kıraathane sahipleri S.N. ve S.K. hakkında adli işlem başlattı.

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