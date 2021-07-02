YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da merada otlayan 164 koyun telef oldu

Aksaray'da merada otlayan 164 koyun telef oldu

02.07.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da merada otlayan 164 koyun telef oldu

Aksaray'ın Eskil ilçesinde merada otlayan 164 koyun telef oldu.

İlçeye bağlı Dayıkuyu Yaylası'nda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Cuma Mutlu, sürüsünü meraya çıkardı.

Bir tarlanın kenarındaki birikmiş sudan içen hayvanların bazılarının ağız ve burunlarından kan ve köpük gelmeye başladı.

Hayvanların teker teker telef olmaya başladığını gören Mutlu, durumu jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine, olay yerinde incelemede bulunduklarını ve sürü sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını söyledi.

Telef olan hayvanlardan incelenmek üzere numune aldıklarını belirten Saklav, "Şu anda bilinmeyen bir sebepten dolayı üreticimize ait 164 küçükbaş hayvanın telef olması üzerine geldik. İnşallah üreticimizi mağdur etmeyeceğiz." diye konuştu.

Mutlu ise koyunların suyu içtikten sonra bir anda telef olduklarını, ekonomik olarak büyük kayıp yaşadığını kaydetti.

Telef olan koyunlar, yapılan incelemenin ardından kireçlenen çukura gömüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiftlik Bank kurucusu teslim oldu!Çiftlik Bank kurucusu teslim oldu!
Cinsel ilişki sırasında penisi kırıldı, tıp tarihine geçtiCinsel ilişki sırasında penisi kırıldı, tıp tarihine geçti
Aksaray'da otobüs ile minibüs çarpıştı: 12 yaralıAksaray'da otobüs ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cuma

İmsak
03:28
Sabah
05:17
Öğle
12:53
İkindi
16:47
Akşam
20:19
Yatsı
21:59

Aksaray Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Cuma

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Hale Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Yeni Ağaören Eczanesi
Agacoren
Nur Eczanesi
Eskil
Cıhan Eczanesi
Gulagac
İnceli Eczanesi
Ortakoy
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

LGS'de imam hatip ortaokullarından 3 öğrenci zirveyi paylaştı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı

LGS'de imam hatip ortaokullarından 3 öğrenci zirveyi paylaştı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı

Van'ın gururu LGS birincilerinden İmam hatip ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar:

Van'ın gururu LGS birincilerinden İmam hatip ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar:

LGS'de 500 tam puan alan Suriyeli Dlyar Safo, Siirt'in gururu oldu

LGS'de 500 tam puan alan Suriyeli Dlyar Safo, Siirt'in gururu oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.