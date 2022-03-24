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Aksaray'da merdivenden düşen kişi öldü

24.03.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da merdivenden düşen kişi öldü

Aksaray'da merdivenden düşen 77 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Minarecik Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Pasajı'nın 3'üncü katında merdivenlerden inen Remzi Özkanlı dengesini kaybederek düştü.

Başını beton zemine çarpan Özkanlı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Özkanlı'nın cenazesi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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