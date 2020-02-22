Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı: 11 yaralı

Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan mevsimlik işçileri İstanbul'a götüren Kasım Peltek idaresindeki 63 ABB 060 plakalı minibüs ile Yavuz Özdemir'in (40) kontrolündeki 34 KZ 6132 plakalı kamyon, Aksaray-Ankara kara yolu TOKİ kavşağında çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüste bulunan Recep Çelik (22), Anise Yetkin (61), Emine Arıkçı (22), Murat Yetkin (5), Abdullah Kazak (26), Nusret Keskin (14), Cenap Arıkçı (1), Lütfü Çelik (35), Cengiz Çakmak (32), Veli Çelik (22) ile Hadi Çelik (47) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Aksaray-Ankara kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

