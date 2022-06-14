Aksaray'da minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü

Aksaray'da minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

O.Y'nin (20) idaresindeki 68 ACJ 667 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Keremcan Delen'e çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Delen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis merkezine giderek teslim olan O.Y'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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