Aksaray'da motosiklet hırsızlığına karışan 3 zanlı tutuklandı

Aksaray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde artan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen S.B. (19), Y.E.Ş. (16) ve K.P'yi (17) belirlenen adreste yakaladı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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