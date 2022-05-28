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Aksaray'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

28.05.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Aksaray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde artan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen E.A, M.B, Y.A. ve E.Y'yi belirlenen adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A, Y.A. ve E.Y. tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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