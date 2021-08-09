YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

09.08.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosikletle otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Ekrem Güney idaresindeki 35 TLY 75 plakalı motosiklet ile Mehmet Temizbaş yönetimindeki 06 ABZ 561 plakalı otomobil Aksaray-Güzelyurt kara yolu Belisırma Kavşağı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Güney olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Temizbaş ile otomobildeki eşi Fadime (45), çocukları Hasan Eray (8) ve Hatice Berfin Temizbaş ile Nurhan Ş. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Ersan Şen canlı isyan etti: Kim bunlar?Prof. Dr. Ersan Şen canlı isyan etti: Kim bunlar?
PARTNER23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü
Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 6 yaralıAksaray'da otomobil tıra çarptı: 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 11 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:48
Öğle
12:54
İkindi
16:42
Akşam
19:51
Yatsı
21:17

Aksaray Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Merkez
Hediye Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Agacoren
Nur Eczanesi
Eskil
Feza Eczanesi
Gulagac
Deva Eczanesi
Ortakoy
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Pakdemirli: "İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri tamamlanması halinde yola çıkacak"

Bakan Pakdemirli: "İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri tamamlanması halinde yola çıkacak"

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İğne oyası kursunun erkek kursiyerleri, kadınlara "taş çıkarıyor"

İğne oyası kursunun erkek kursiyerleri, kadınlara "taş çıkarıyor"

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.