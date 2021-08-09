Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosikletle otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Ekrem Güney idaresindeki 35 TLY 75 plakalı motosiklet ile Mehmet Temizbaş yönetimindeki 06 ABZ 561 plakalı otomobil Aksaray-Güzelyurt kara yolu Belisırma Kavşağı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Güney olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Temizbaş ile otomobildeki eşi Fadime (45), çocukları Hasan Eray (8) ve Hatice Berfin Temizbaş ile Nurhan Ş. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



