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Aksaray’da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

AKSARAY HABERLERİ  | 30.08.2020 23:12 | Son Güncelleme

Aksaray’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı İlçesi Kavşağında meydana geldi.

Aksaray’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı İlçesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Yasin T. idaresindeki 68 ABF 917 plakalı otomobil, Sultanhanı Kavşağında Seyit Ö. (15) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve motosiklet sürücüsü yaralanırken, diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine çağrı merkezi tarafında olay yerine ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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