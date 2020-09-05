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Aksaray’da öğrencilere terör örgütü bilgilendirmesi

AKSARAY HABERLERİ  | 05.09.2020 16:56 | Son Güncelleme

Aksaray’da, üniversiteye kurulan stantla öğrencileri terör örgütlerine yönelik bilgilendirdi.Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ) kurdukları stant ile öğrencileri terör örgütlerine yönelik bilgilendirerek broşürler dağıttı.

Aksaray’da, üniversiteye kurulan stantla öğrencileri terör örgütlerine yönelik bilgilendirdi.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ) kurdukları stant ile öğrencileri terör örgütlerine yönelik bilgilendirerek broşürler dağıttı. TEM Şubesinden yapılan açıklamada, “Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak, 2020-2021 Yılı Eğitim-Öğretim döneminde, Aksaray Üniversitesini kazanan ve üniversiteye gelerek kayıt yaptıracak olan öğrencilerimizi terör örgütleri ve örgütlerle iltisaklı gruplar hakkında bilgilendirmek, bu konuda öğrencilerimizle diyalog içerisinde olmayı sağlamak amacıyla kurduğumuz stant ile öğrencilerimize defter, kalem ve bilgilendirici broşürler hediye edilmiştir. Terör örgütlerinin üniversitemizde faaliyet yürütmelerini engellemeye/deşifre etmeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

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Merkez
Yapılcan Eczanesi
Merkez
Yeni Ihlara Eczanesi
Merkez
Yenikent Eczanesi
Merkez
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