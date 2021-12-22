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Aksaray'da öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma

22.12.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma

Aksaray'da öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün medyaya yansıyan, Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulunda öğrencisi T.K'yi darbettiği olayla ilgili öğretmen A.R.Y'nin Valilik tarafından derslerden el çektirildiği belirtildi.

Öğretmen hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, soruşturma çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığından görevlendirilen müfettişlerin de ilçeye gelerek olayla ilgili inceleme yaptığı bilgisine yer verildi.

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