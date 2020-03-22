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Aksaray’da oto ve hayvan pazarı dezenfekte edilip kapatıldı

AKSARAY HABERLERİ  | 22.03.2020 14:18 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi, korona virüs salgınına karşı kent genelinde insanların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması yaparak, oto ve hayvan pazarını kapattı.Korona virüsüne karşı etkin bir mücadele yürüten Aksaray Belediyesi, kentte hemen her yerde dezenfekte ve tedbir amaçlı çalışmalar yürütüyor.

Aksaray Belediyesi, korona virüs salgınına karşı kent genelinde insanların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması yaparak, oto ve hayvan pazarını kapattı.
Korona virüsüne karşı etkin bir mücadele yürüten Aksaray Belediyesi, kentte hemen her yerde dezenfekte ve tedbir amaçlı çalışmalar yürütüyor. Belediye dezenfekte ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak amacı ile hem bilgilendirme hem de yaşlıların evlerinden çıkmamaları için sosyal çalışmalar yürüterek kentte birçok alanda dezenfekte çalışması yürütüyor. Aksaray Belediyesi, tedbir amaçlı oto pazarını, hayvan pazarını dezenfekte ederek geçici olarak kapatırken, semt pazarlarında, şehir meydanlarında da dezenfekte çalışmalarını yürütüyor.

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Eda Eczanesi
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Elif Eczanesi
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Uludeniz Eczanesi
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