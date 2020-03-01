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Aksaray'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

AKSARAY HABERLERİ  | 01.03.2020 18:42 | Son Güncelleme

Aksaray'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 68 EH 644 plakalı otomobil, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan Yeter Kübra Gülen (19), olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Özkaraca (22) ve Bekir Coşar (28) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özkaraca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Aksaray Trafik Kazası

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Merkez
Buse Eczanesi
Merkez
Canlı Eczanesi
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