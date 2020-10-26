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Aksaray'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

AKSARAY HABERLERİ  | 26.10.2020 19:48 | Son Güncelleme

Aksaray'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Aksaray'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Aksaray'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ramazan Akar (56) idaresindeki 68 ES 585 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 35'inci kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, Akar ile otomobildeki Fadime (46), Kader (29) ve Kübra Akar (18) yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralılardan Ramazan Akar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aksaray'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

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