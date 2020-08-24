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Aksaray'da otomobil ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY HABERLERİ  | 24.08.2020 20:38 | Son Güncelleme

Aksaray'da otomobil ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Necmettin Sevimli (27) idaresindeki 51 AAR 293 plakalı otomobil, Balcı köyü girişinde, Erhan Bektaş yönetimindeki 68 FF 393 plakalı çekici ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Sevimli ile aynı araçtaki Mustafa Bakırcı (25) ağır yaralandı.

Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırılan Bakırcı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Sevimli ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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