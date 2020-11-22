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Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

AKSARAY HABERLERİ  | 22.11.2020 22:07 | Son Güncelleme

Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mustafa Ay (27) yönetimindeki 68 BB 072 plakalı kamyonet, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5746'ncı Sokak'ta, Ramazan Demirtaş (36) idaresindeki 68 AAG 279 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza mahalline çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Mustafa Ay (40), İbrahim Demirtaş (39) ve Ünal Ay yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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