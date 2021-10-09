Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Hüseyin Doyduk (24) idaresindeki 68 BJ 844 plakalı otomobil, Küçük Bölcek Mahallesi Somuncu Baba Kavşağı'nda, Eren Altındal'ın (58) kullandığı 68 EA 328 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Altındal ile otomobildeki Şaban Işıklı (43), Mustafa Övünç (24), Mevlüt Altın (52) ve Cumalı İnce (26) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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