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Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

AKSARAY HABERLERİ  | 15.07.2020 22:03 | Son Güncelleme

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Meral Gökçe (37) idaresindeki 34 FJ 9881 plakalı otomobil, Ihlara Bulvarı Hasas Kavşağı'nda Ali Yar'ın (28) kullandığı 68 EK 739 plakalı motosikletle çarpıştı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Yar ve arkasında oturan Lütfü Gümüş yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Yar, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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