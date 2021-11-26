YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da otomobilin çarptığı kedisinin öldüğünü gören kadın gözyaşı döktü

Aksaray'da otomobilin çarptığı kedisinin öldüğünü gören kadın gözyaşı döktü

26.11.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da otomobilin çarptığı kedisinin öldüğünü gören kadın gözyaşı döktü

Aksaray'da otomobilin çarptığı "Duman" isimli kedisinin öldüğü gören kadın gözyaşı döktü.

Hassas Mahallesi 6613. Sokak'taki apartmandaki evinde 2 kedisiyle yaşayan 57 yaşındaki Senem Doğan, kedisine araç çarptığını gördü.

Kaza gelen Doğan, 2 yıldır beslediği kedisini yerden alarak sevdi ve öptü. Doğan, kedisinin öldüğünü anlayınca uzun süre gözyaşı döktü.

Doğan, AA muhabirine, iki kedisinin olduğunu ve kedilerini çok sevdiğini söyledi.

Evde kedisini göremeyince dışarı onu aramaya çıktığını ve bu halde yolda yatarken bulduğun anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Kedimi gördüğümde çok üzüldüm. 12 yıldır benimle yaşayan bir kedim vardı. Duman'a da 2 yıldır bakıyordum. Arada dışarı çıkıyorlardı ama hemen dönüyordu. Bu sefer gelmeyince ben de bakmaya başlamıştım. Böyle bir durumla karşılaştım. Kimin çarptığını göremedim. Götürüp gömeceğim şimdi."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktıDNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Aksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandıAksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 26 Kasım Cuma

İmsak
06:04
Sabah
07:30
Öğle
12:36
İkindi
15:10
Akşam
17:32
Yatsı
18:53

Aksaray Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Cuma

Sıla Eczanesi
Merkez
Üçler Eczanesi
Merkez
Yenikent Eczanesi
Merkez
Eyüp Sultan Eczanesi
Eskil
Toprak Eczanesi
Gulagac
Hayat Eczanesi
Ortakoy
Bızım Eczanesi
Sultanhani
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Manisa'da genç öğretmen, okuldan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Manisa'da genç öğretmen, okuldan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

Manisa'da tıkalı tesisat borusundan altın bileklik çıktı

Manisa'da tıkalı tesisat borusundan altın bileklik çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.