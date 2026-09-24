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Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı: A.B.İ. dizisi final yapıyor

A.B.İ. dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte projeden apar topar ayrılmıştı. 2. sezonda hem hikaye hem de başrol değişikliğine gidilen projede yine istenilen reyting yakalanamadı. A.B.İ. dizisi için final kararı alındı.

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı: A.B.İ. dizisi final yapıyor
Öznur Yaslı İkier

ATV’nin geçtiğimiz sezon dikkat çeken yapımlarından A.B.İ., yeni sezona beklenen çıkışı yapamayarak başladı. Dizinin başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu’nun ayrılmasının ardından kadın başrol koltuğuna Bergüzar Korel oturdu.

Kenan İmirzalıoğlu ile partner olan Korel’in dahil olması da dizinin reytinglerinde beklenen yükselişi getirmedi. Hem hikaye hem de başrol değişikliğine gidilen dizi için final kararı alındı.

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı: A.B.İ. dizisi final yapıyor 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Koreli 11 yıl sonra buluşturan A.B.İ. dizisi son alınan reytinglerin ardından 5. bölümde ekrana veda edecek.

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Anahtar Kelimeler:
atv Afra Saraçoğlu Bergüzar Korel Kenan İmirzalıoğlu A.B.İ. dizisi
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