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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A Spor'da! 'Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim'
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A Spor'da! 'Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor canlı yayınında siyah-beyazlı kulübün gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Adalı'nın transfer, takımın durumu ve kulübün geleceğine dair sözlerini canlı olarak aktarıyoruz.

Burak Kavuncu

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"UEFA'DAN SON ONAYI BEKLİYORUZ."

Serdal Adalı: "Hapoel Beer Sheva maçını büyük ihtimalle Gürcistan'da oynayacağız.

Seyircili olacak.

Batum'da 20 bin kişilik bir stadyum.

UEFA'dan son onayı bekliyoruz."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A Spor da! Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim 1

canlı

"KALE ARKALARINDA KAPASİTE ARTIŞINA GİDİYORUZ."

Serdal Adalı: "Kale arkalarında kapasite artışına gidiyoruz.

Yaklaşık 4500 koltuk artış olacak.

Kasım sonu gibi biteceğini düşünüyorum."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A Spor da! Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim 2

canlı

"RAHMİ BEY'İN DIŞINDA EL ATAN DA YOK"

Serdal Adalı: "Dün akşam 'Basketbolda neden sponsor yok?' diye sordular. Maalesef bizim camiada bu iş olmuyor; kapısını çalmadığımız kimse kalmadı. Rahmi Bey'in dışında el atan da yok."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A Spor da! Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim 3

canlı

"80 MİLYON EURONUN YARISI RAHMİ BEY’İN SPONSOR DESTEĞİYLE"

Serdal Adalı: "Başkan olduğumda Bankalar Birliği’ne yaklaşık 120-130 milyon euro borcumuz vardı. Şu an bu borç 52 milyon euro seviyesinde.

Bankalar Birliği’ne ödediğimiz 80 milyon euronun yarısı Rahmi Bey’in sponsor desteğiyle, diğer yarısı ise yönetimimiz tarafından karşılandı."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A Spor da! Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim 4

canlı

"YAYINCI KURULUŞLA İLGİLİ SIKINTILAR VAR."

Serdal Adalı: "Bu MHK ile neden bu kadar zorluyorlar anlamış değilim. Beşiktaş'a karşı güç kullanmayı denemesinler, yanlış olur. Bu şekilde giderse hakim olamayacağımız olaylar olur, sonra oturur üzülürüz. Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntılar var.

Derbide Vlahovic'i gösterdikleri pozisyonda 'Rakip oyuncunun görüntüleri yok mu?' diye sordum. 'O sırada yönetmen başka bir şey çekiyormuş' dediler."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A Spor da! Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim 5

canlı

"TROSSARD İÇİN GEÇEN YIL DA SON ANA KADAR UĞRAŞTIK"

Serdal Adalı: “Trossard için geçen yıl da son ana kadar uğraştık. Bu yıl Arsenal, bu transferden vazgeçmeyeceğimizi anladı. Dünya Kupası nedeniyle transferler normalden çok daha zor oldu.”

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A Spor da! Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim 6

canlı

"BİZ ‘YETİŞİR Mİ?’ DİYE UĞRAŞIRKEN..."

Serdal Adalı: “2-3 senedir Raskin ile ilgileniyorduk. Bu sene kulüple görüşürken çat diye maç kadrosuna yazdılar. Biz ‘Yetişir mi?’ diye uğraşırken hocaları açıklama yaptı, olmadı.”

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A Spor da! Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim 7

canlı

"BİZİM 6 GOLÜMÜZ İPTAL EDİLDİ"

Serdal Adalı: "Herkesin hemfikir olduğu 6 golümüz iptal edildi.

8 gol atan takım var, bizim 6 golümüz iptal edildi.

O maçlardan birini alsak zaten lider olacaktık.

  1. dakikadaki penaltıyı ver, ondan sonra denge sağlamak için uğraşma."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A Spor da! Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim 8

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"TRANSFERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI DURDURMADIK"

Serdal Adalı: "Transferle ilgili çalışmaları durdurmadık. Yani geçtiğimiz hafta yine Ocak ayında yapabileceğimiz, yani gündeme gelebilecek futbolcularla ilgili tekrar bir toplantı yaptık. Marsilya maçından önceydi tahmin ediyorum. Var, eksiğimiz var.

Yani ben ilk listeler böyle önüme geldiğinde, işte sonra hocaya götürdüğümüzde, yani Italiano ile oturup transfer listesine beraber baktığımızda da bir çalışma da Italiano yaptırdı. Yani bizim listelerden belki bir kişiye, ‘Bu olmaz, bu bize uymaz’ dediği bir kişi ya da iki kişi. Onun haricindeki tüm listede olan futbolcuların tamamında herkes hemfikirdi.

Ben yukarıda biraz önce anlattım. Yani bizde şimdi Ede’nin ekibi gayet güzel bir çalışma yapıyor bir futbolcuyla ilgili. Önder Hoca’nın Nevzat Demir’de bir ekibi var, onlar yapıyor. İşte hoca bir izliyor, hocanın ekibi kendi arasında konuşuyor. En son herkes hemfikir olursa ben en son Gökhan Keskin’le konuşuyorum. ‘Gökhan, bu tamam mıdır, yürüyoruz buna?’

Mesela bu sene yazın bir ya da iki transferde işte birini Önder Hoca istedi, işte Ede istedi, hoca istemedi. Sonuçta yani ben çok emin değilim deyince vazgeçtik transferden.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A Spor da! Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim 9

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"NE İSTİYORSA VERECEĞİM' DEDİM"

Serdal Adalı: "Dusan Vlahovic'in Beşiktaş'a gelmesinde teknik direktörümüz Vincenzo Italiano'nun da önemli bir etkisi oldu. Hocamıza, 'Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim' dedim."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A Spor da! Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim 10

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"EN BÜYÜK TRANSFER..."

Sizin açınızdan en büyük transferiniz denebilir mi hoca için?

Serdal Adalı: "Evet. Yani tabii hoca transferi işin başlangıcı. Yani ona bakacak olursak başta Önder Hoca’yı saymam lazım burada.

Şimdi öncesinde de vakit harcamış Önder Hoca. İki üç gün içinde de aşağı yukarı üçüncü, dördüncü gün oturup çok böyle geniş bilgilerle bir araya geldiğimizde şey belliydi yani hangi bölgelere kaç tane transfer yapacağız.

Hani ekibinin çıkardığı futbolcu isimleri, bizim Eduard Graf’ın çıkardığı futbolcu isimleri falan. Aşağı yukarı hocada olduğu gibi futbolcu seçimlerinde de yani böyle yüzde altmış yetmiş mertebelerinde o iki liste de çakıştı."

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"NAPOLİ BAŞKANI’NA TEŞEKKÜR EDERİM"

Serdal Adalı: "İki günde birazcık İtaliano'ya Beşiktaş’ı, hedeflerimizi, projeyi anlatınca sonradan da ben gittim. Bir ikinci günde de, bindik, aldık geldik. Napoli Başkanı’na teşekkür ederim."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A Spor da! Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim 11

canlı

VINCENZO ITALIANO

Serdal Adalı: “Yorumlar görüyorum arada sırada. Biliyorsunuz Sergen Hoca’yla yolları ayırdıktan sonra çok kısa bir müddet sonra Önder hocayla oturduk. İşin aslında Önder Hoca bir sene önce başlayacaktı. Yani Ole hoca ile beraber çalışma programı vardı. Kısmet olmadı. Sergen hoca başka bir ekiple çalışacağını söyleyince Önder hocayla da ilk oturduğumuzda ilk şeyimiz, ‘Hocam, bir an önce şu hoca işini halletmeniz lazım.’ Belki yarın dedi, tekrar bir buluşalım. Bizde de mevcutta olan ekibin de yaptığı bir teknik direktör çalışması vardı. Dedim beraber, dedi bir oturalım, bir maç yapalım, hangisinde anlaşırsak. Yani mesela Önder hocanın listesinde de bizimkilerin yaptığı listede de aşağı yukarı üçer hoca çakışıyordu.

Bunların bir tanesi de Italiano’ydu. İlk aradık. Italiano’nun hem menajeri hem avukatı. Bologna’da daha mukavelesini de feshetmemişti biz aradığımızda. Evet, biliyorum. ‘Ya biz Bologna ile bugün ya da yarın bu feshedeceğiz. Başka bir kulüple, Napoli ile anlaşıyoruz’ gibi. Biz söyleyince biz diğer alternatife yöneldik. Önder hoca yurt dışında diğer hoca adayıyla görüşürken Italiano’nun Napoli ile olan görüşmelerinde aksilik çıktığı haberi geldi bir ortak, bir arkadaşımız tarafından.

Bir gün içinde Önder hoca ben, ‘Geçeyim buradan İtalya’ya’ dedi. İşte birazcık da anlayışımızı rast getirdi. Yüzümüze baktı diyorum ben. İki günün içinde işte iki gün Önder Hoca kaldı Roma’da, sonra ben gittim. İki gün de beraber oturduk konuştuk. Anlaştık, aldık geldik. Ama diğer hocayla, yani Önder Hoca’nın diğer hocayla görüşmeleri de sona gelmiştik.

-Onu sorabilir miyiz?

Serdal Adalı: "Yok, artık sormayalım. Önder hoca Italiano üzerinde Allah var yani, çok ısrarcı oldu."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A Spor da! Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim 12

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Anahtar Kelimeler:
Serdal Adalı beşiktaş
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