Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A Spor'da! 'Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim'

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"TRANSFERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI DURDURMADIK"

Serdal Adalı: "Transferle ilgili çalışmaları durdurmadık. Yani geçtiğimiz hafta yine Ocak ayında yapabileceğimiz, yani gündeme gelebilecek futbolcularla ilgili tekrar bir toplantı yaptık. Marsilya maçından önceydi tahmin ediyorum. Var, eksiğimiz var.

Yani ben ilk listeler böyle önüme geldiğinde, işte sonra hocaya götürdüğümüzde, yani Italiano ile oturup transfer listesine beraber baktığımızda da bir çalışma da Italiano yaptırdı. Yani bizim listelerden belki bir kişiye, ‘Bu olmaz, bu bize uymaz’ dediği bir kişi ya da iki kişi. Onun haricindeki tüm listede olan futbolcuların tamamında herkes hemfikirdi.

Ben yukarıda biraz önce anlattım. Yani bizde şimdi Ede’nin ekibi gayet güzel bir çalışma yapıyor bir futbolcuyla ilgili. Önder Hoca’nın Nevzat Demir’de bir ekibi var, onlar yapıyor. İşte hoca bir izliyor, hocanın ekibi kendi arasında konuşuyor. En son herkes hemfikir olursa ben en son Gökhan Keskin’le konuşuyorum. ‘Gökhan, bu tamam mıdır, yürüyoruz buna?’

Mesela bu sene yazın bir ya da iki transferde işte birini Önder Hoca istedi, işte Ede istedi, hoca istemedi. Sonuçta yani ben çok emin değilim deyince vazgeçtik transferden.