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Aksaray'da otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

27.09.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobilin aynı yönde ilerleyen traktöre çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Salih Türker yönetimindeki 68 KS 808 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 20'nci kilometresinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 68 FK 012 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki Sahire Türker ve hafif yaralanan traktör sürücüsü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Salih ve Sahire Türker'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Aksaray'da otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray

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