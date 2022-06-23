Aksaray'da polis memuru kayınvalidesini silahla yaraladı

Aksaray Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, tartıştığı kayınvalidesini silahla yaraladı.

Paşacık Mahallesi'nde oturan polis memuru T.D. (30) ile eşi R.D. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmayı gören R.D'nin annesi Fatma T. (52), kızı ile damadını ayırdı.

Bir süre sonra Fatma T. ile damadı T.D. apartmanın önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D, üzerinde taşıdığı tabancayla kayınvalidesini ayağından yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru T.D, gözaltına alındı.

