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Aksaray’da polisin operasyonunda silahlar ve tarihi eser ele geçirildi

İHA İHA
29.02.2024 13:27
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Aksaray’da silah ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir ikamete operasyon düzenleyen polis, 3 ruhsatsız tabanca ile 29 adet tarihi eser sikke ele geçirdi.

Aksaray’da polisin operasyonunda silahlar ve tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık ve silah ticareti çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şahsın ruhsatsız silahlar ile tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri, kimlik ve ikamet bilgilerini tespit ettiği M.G. (47) isimli şahsı takibe aldı.

2 gün süren teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgularla operasyon için düğmeye basan KOM ekipleri, şahsın ikametine baskın yaptı. Şüpheli M.G. yakalanarak gözaltına alınırken, ikamette yapılan aramada 29 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 3 adet ruhsatsız silah ve 14 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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