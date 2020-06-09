Aksaray’da polisin uygulamaları sürüyor

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde trafik ve asayiş ekipleri ilçe içi ve karayolunda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde şehir içi ve kara yollarında görev alan Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe bölgesinden geçen Aksaray - Konya Karayolu ve ilçe içerisinde denetimler yapan trafik ve asayiş ekipleri, yoldan geçen tüm araçları durdurarak ehliyet, ruhsat, kimlik ve araç plaka sorgusundan geçiriyor. Ekipler gün boyu kara yollarında dönüşümlü olarak denetimlerini aralıksız sürdürürken, ilçe genelinde de aynı uygulamalara devam ediyor.

