YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray’da polisin uygulamaları sürüyor

Aksaray’da polisin uygulamaları sürüyor

AKSARAY HABERLERİ  | 09.06.2020 09:51 | Son Güncelleme

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde trafik ve asayiş ekipleri ilçe içi ve karayolunda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde şehir içi ve kara yollarında görev alan Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde trafik ve asayiş ekipleri ilçe içi ve karayolunda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde şehir içi ve kara yollarında görev alan Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe bölgesinden geçen Aksaray - Konya Karayolu ve ilçe içerisinde denetimler yapan trafik ve asayiş ekipleri, yoldan geçen tüm araçları durdurarak ehliyet, ruhsat, kimlik ve araç plaka sorgusundan geçiriyor. Ekipler gün boyu kara yollarında dönüşümlü olarak denetimlerini aralıksız sürdürürken, ilçe genelinde de aynı uygulamalara devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi
PARTNER Şeyma sezonu açtı! Şeyma sezonu açtı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Aksaray Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:24
Sabah
05:13
Öğle
12:48
İkindi
16:42
Akşam
20:13
Yatsı
21:54

Aksaray Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Ünsal Eczanesi
Merkez
Yeni Mutlu Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Aksaray'da eşini öldüren zanlı yakalandı

Aksaray'da eşini öldüren zanlı yakalandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma Töreni

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma Töreni

Cinayet Zanlısı 3 Kardeş Tutuklandı

Cinayet Zanlısı 3 Kardeş Tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.