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Ünlü oyuncu Göksun Çam trafik kazası geçirdi! ''Arabadan sağ çıkmam mucize''

Fenerbahçe kongre üyesi olarak yaptığı konuşmalarla büyük ses getiren ünlü oyuncu Göksun Çam, önceki gün İzmir'den İstanbul'a dönerken kaza geçirdi.

Ünlü oyuncu Göksun Çam trafik kazası geçirdi! ''Arabadan sağ çıkmam mucize''
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Göksun Çam, İzmir'den İstanbul'a dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu kontrolünü kaybettiğini dile getiren Çam, çene ve bacağından yaralandığını, araçta bulunan iki köpeğinin ise kazayı yara almadan atlattığını söyledi.

Ünlü oyuncu Göksun Çam trafik kazası geçirdi! Arabadan sağ çıkmam mucize 1

Acemi bir şoförün kendisine arkadan çarpmasıyla korku dolu anlar yaşayan Çam, "İzmir'den dönerken arkamdan makas atarak gelen bir araç çarpıp sürüklenmeme sebep oldu. Çevreden görenler aracımın daireler çizerek metrelerce sürüklendiğini söyledi.

Arabanın içinde şarampole yuvarlanacağımı sandım, aracımda 2 köpeğimde vardı. Eğer araç durmasaydı, sağ çıkamayabilirdim. Çenem ve bacağımdan yaralandım, köpeklerimin de sağ olmasına şükrediyorum" dedi.

'ARABADAN SAĞ ÇIKMAM MUCİZE'
Olayın şokunu üzerinden atamadığını dile getiren Çam, sözlerine şöyle devam etti: "Sağ şeritte gidiyordum, bir araç en sol şeritten makas atarak en sağ seride hızla geldi. Bana arkadan vuran genç yüzünden 35 metre döne döne sürüklenip refüje çarparak durdum. Arabadan sağ çıkmam mucize. Bu mucizenin hayvanlara yaptığım iyiliklerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ben onları koruduğum için Allah da beni korudu."

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçen ay da bir kaza geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Barınak çıkışında yayayken dernek aracı arkamdan gelip çarptı, neredeyse beni ezip geçiyordu.

Ünlü oyuncu Göksun Çam trafik kazası geçirdi! Arabadan sağ çıkmam mucize 2

'2 KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜM'
Dün akşam da arabam pert oldu, hayatımda 2 kez ölümden döndüm. Maalesef bunlar çok kısa sürede gerçekleşti" diye konuştu.

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Oyuncu fenerbahçe
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