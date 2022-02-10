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Aksaray'da sağlık çalışanları aşı için karlı yolları aşıyor

10.02.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Zahit Kaya: - "Kent genelinde 11 mobil ekibimizle evlerinden çıkamayan hastalarımız ve yatağa bağımlı vatandaşlarımız gibi aşıya ulaşımı olmayanlara yerinde aşılama çalışması yapıyoruz" - Evinde aşı olan görme engelli Sakine Çayır: - "Köyümüze çok kar yağdı, aşı olmaya gidemedim. Devletimiz ayağımıza kadar geliyor, herkes aşısını olsun"

ZEKERİYA KARADAVUT - Kovid-19 aşı haritasında "sarı kategori"de yer alan Aksaray'da aşılanma oranının artırılması hedefleniyor.

Aşılamada "mavi" kategoriye geçmek yoğun çalışmaların yürütüldüğü kentte, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri 11 mobil aşı ekibi ile köy köy, ev ev dolaşarak çeşitli nedenlerle aşıya ulaşamayan vatandaşları ziyaret ediyor.

Yoğun kar yağışına bağlı kapanan yolların açılmasıyla işe koyulan ekipler, merkeze bağlı Kalebalta köyündeki görme engelli 73 yaşındaki Sakine Çayır'ın aşısını yaptı.

Ekipler toplumsal bağışıklığı artırarak Kovid-19 aşısı için özveriyle çalışıyor.

- "TURKOVAC ile aşılama çalışmalarında yoğunluk bekliyoruz"

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Zahit Kaya, AA muhabirine, salgın sürecinde yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Köy-kent demeden aşılama çalışması yürüttüklerini anlatan Kaya, "Evlerinden çıkamayan hastalarımız ve yatağa bağımlı vatandaşlarımız gibi aşıya ulaşımı olmayanlara yerinde aşılama çalışması yapıyoruz. Yerli aşımız TURKOVAC hastanemizde yapılmaya başlandı. TURKOVAC ile aşılama çalışmalarında yoğunluk bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu süreci atlatıp eski sağlıklı günlerimize dönmeyi temenni ediyoruz." diye konuştu.

- Yerli aşı ile "mavi" kategoriye geçme hedefi

Kentte son yılların en yoğun kar yağışının olmasına rağmen çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Kaya, ilk hedeflerinin aşılamada mavi kategoriye geçmek olduğunu dile getirdi.

Kaya, mobil ekiplerle görme engelli kadının aşısını yaparak her yere ulaşmaya çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Teyzemizin hayır duasını aldık. Kentte aşılama oranın yüzde 73,7. Yerli aşımızla bu oranımız da artacak. Aşılama oranımız yüzde 75 olduğunda mavi kategoriye geçeceğiz. Çok yaklaştık, inşallah en kısa zamanda geçeceğiz. Kovid-19'un üstesinden gelmenin tek yolu aşı olarak gözüküyor. İnsanların aşı karşıtlığı anlamındaki bilgi kirliliğine aldanmaması gerekiyor. Aşılarımızı mutlaka olmamız gerekiyor. Kentte şu anda vaka sayılarımızda ciddi bir artış yok."

- Görme engelli kadından "Aşı olun" çağrısı

Mobil ekiplerce aşısı yapılan görme engelli Sakine Çayır ise köylerine çok kar yağdığı için dışarı çıkamadığını söyledi.

Oğluna durumu anlattığını, onun da ekipleri arayarak aşı konusunda yardımcı olduğunu vurgulayan Çayır, "Allah razı olsun devletimizden. Sağ olsunlar geldiler aşımı yaptılar. Üçüncü doz aşımı yaptırdım. Köyümüze çok kar yağdı, aşı olmaya gidemedim. Devletimiz ayağımıza kadar geliyor, herkes aşısını olsun." ifadesini kullandı.

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