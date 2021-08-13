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Aksaray'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kardeşi yaralandı

13.08.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kardeşi yaralandı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kardeşi yaralandı.

Murat Genç (48) yönetimindeki 35 GC 6351 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 27. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü Murat Genç ile otomobildeki ablası Fidan Atılmış (59) ve ağabeyi Veli Genç (60) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veli Genç hayatını kaybetti.

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