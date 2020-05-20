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Aksaray’da şehrin muhtelif noktalarına atık geçici depolama üniteleri yerleştirdi

AKSARAY HABERLERİ  | 20.05.2020 16:38 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında şehrin muhtelif noktalarına atık geçici depolama üniteleri yerleştirdi.İsrafın önlenmesi, kaynakların verimli kullanımı ve atık oluşumunun engellenmesi için hayata geçirilen proje ile kağıt, cam, metal, plastik, atık pil, atık yağ, elektronik eşya ve diğer atıklar ayrı ayrı toplanacak.

Aksaray’da şehrin muhtelif noktalarına atık geçici depolama üniteleri yerleştirdi

Aksaray Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında şehrin muhtelif noktalarına atık geçici depolama üniteleri yerleştirdi.
İsrafın önlenmesi, kaynakların verimli kullanımı ve atık oluşumunun engellenmesi için hayata geçirilen proje ile kağıt, cam, metal, plastik, atık pil, atık yağ, elektronik eşya ve diğer atıklar ayrı ayrı toplanacak. Belediye ekiplerince şehrin birçok noktasına yerleştirilen atık geçici depolama ünitelerinde toplanan atıklar geri dönüşümde kullanılacak. Atıkların geri dönüşümde kullanılması ile birlikte çevre kirliliği azaltılırken maddi bir kaynak oluşturması da sağlanacak.
Sıfır Atık Projesinin gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için çok önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacını taşıyor. Aksaray Belediyesi olarak bizde projeye tam destek veriyoruz. Proje kapsamında şehrin muhtelif yerlerine geçici atık depolama üniteleri yerleştiriyoruz. Belediye olarak geri dönüşüm noktasında ve kaynakların en verimli şekilde kullanılması noktasında çeşitli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz günlerde mahallelere cadde ve sokaklara giysi kumbaraları yerleştirdi. Giysi kumbaralarının yanına atık gıdaların toplayarak sokak hayvanlarına yem olması için bir bölüm oluşturduk. Kaynakları en verimli şekilde kullanmak için geri dönüşüm projelerini önemsiyoruz’’ dedi.

Aksaray’da şehrin muhtelif noktalarına atık geçici depolama üniteleri yerleştirdi

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