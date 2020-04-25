YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray’da semt pazarlarına denetim

Aksaray’da semt pazarlarına denetim

AKSARAY HABERLERİ  | 25.04.2020 14:37 | Son Güncelleme

Aksaray’da zabıta ve Pazarcılar Odası tarafından semt pazarları denetleniyor.Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs ile mücadele kapsamında Aksaray’da halkın yoğun olduğu bölge ve mekanlarda geniş kapsamlı denetim yapılarak önlemler alınıyor.

Aksaray’da zabıta ve Pazarcılar Odası tarafından semt pazarları denetleniyor.
Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs ile mücadele kapsamında Aksaray’da halkın yoğun olduğu bölge ve mekanlarda geniş kapsamlı denetim yapılarak önlemler alınıyor. Bu çerçevede semt pazarlarında görev alan Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Aksaray Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Kuddusi Yeşildal, maske ve eldiven dağıtarak esnaf ve müşterileri bilgilendiriyor.
Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Kuddusi Yeşildal, “Pazarlarımızda maske ve eldiven denetimi yapıldı. Maskeler zabıta müdürlüğümüzün ekipleri tarafından dağıtıldı. Ürünlerin el ile seçilmemesi yasak olduğunu bir kez daha vurguladık tüm esnafımıza. Esnafımıza seçtirme yaptırmayacaklarını, kendilerinin ürünü vereceğini bir kez daha izah ettik. Uygulamalardan dolayı zabıta müdürlüğü ve ekiplerine teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Dikkate alırsak el birliği ile bu beladan kurtuluruz”
Aksaray Belediyesi Zabıta Komiseri Erdoğan Ünsal, herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, “Sabah 07.00 gibi görev aldığımızda esnafımızın geneline maskelerini dağıtıyoruz. Dağıttıktan sonra uyarılarımızı yapıyoruz. Tabi ülkemiz zor bir durumdan geçiyor. Benim buradan Aksaray halkına mesajım herkes duyarlı olsun. Vatandaş esnafa, esnaf vatandaşa. Sabahtan beri uğraşıyoruz. Tabi kurallara riayet etmeyen arkadaşlara cezai işlem uyguluyoruz. Tasvip etmiyoruz ama çok olumsuz olaylarla karşılaşıyoruz. İnanın çoğu vatandaşımız hafife alıyor ama ülkemiz çok zor bir durumdan geçiyor. Bunu dikkate alırsak el birliği ile bu beladan da kurtulmuş oluruz. Elimizden geldiği kadar vatandaşın sağlığı, sıhhati, huzuru, mutluluğu için inanın elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Onlardan da biraz saygı sevgi bekliyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Ramazanda su kaybına dikkat

Ramazanda su kaybına dikkat

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Aksaray Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:17
Sabah
05:47
Öğle
12:47
İkindi
16:32
Akşam
19:36
Yatsı
21:01

Aksaray Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Adalet Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Merkez
Çoban Eczanesi
Merkez
Selcen Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aksaray'da yaralı bulunan ibibik tedavi altına alındı

Aksaray'da yaralı bulunan ibibik tedavi altına alındı

Aksaray’da hastaneye gelen her vatandaş kontrolden geçiriliyor

Aksaray’da hastaneye gelen her vatandaş kontrolden geçiriliyor

AKSADER: Nerede Yardıma Ihtiyacı Olan Bir Insan Varsa Orada Olmayı Amaç Edindik

AKSADER: Nerede Yardıma Ihtiyacı Olan Bir Insan Varsa Orada Olmayı Amaç Edindik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.