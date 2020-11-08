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Aksaray’da silah operasyonu

AKSARAY HABERLERİ  | 08.11.2020 15:11 | Son Güncelleme

Aksaray’da silah ve mühimmat ticareti yapan bir şahsa yönelik operasyonda, 5 tüfek, 3 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Operasyon, Aksaray’ın merkeze bağlı Cerran Köyünde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi.

Aksaray’da silah operasyonu

Aksaray’da silah ve mühimmat ticareti yapan bir şahsa yönelik operasyonda, 5 tüfek, 3 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Operasyon, Aksaray’ın merkeze bağlı Cerran Köyünde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Çapan T. (20) isimli şahsın silah ve mühimmat ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı bir süre takip etti. Teknik ve fiziki olarak bir süre takip edilen şüpheli hakkında delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon içir düğmeye bastı. Köyde şahsın müstakil ikametine yönelik gerçekleştirilen operasyonda şahıs gözaltına alınırken, evde ve bahçe içinde bulunan kulübelerde yapılan aramalarda; 3 adet otomatik ruhsatsız av tüfeği, 2 adet çift kırma ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 224 adet av tüfeği fişeği, 74 adet tabanca fişeği, 11 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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