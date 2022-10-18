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Aksaray'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

18.10.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da çıkan kavgada silahla vurulan kişi öldü.

Tacin Mahallesi'nde Sait Y. ile Yusuf K, arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf K, yanındaki ruhsatsız tabancayla Sait Y'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yusuf K, bir süre sonra polis ekiplerini arayarak Sait Y'yi vurduğunu, teslim olmak istediğini söyledi.

Polis ekipleri zanlıyı Fatih Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, Sait Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Aksaray silahlı kavga

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