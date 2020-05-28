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Aksaray'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY HABERLERİ  | 28.05.2020 09:39 | Son Güncelleme

Aksaray'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunan aynı köylü Serhat Adak ile Ramazan A. ve kardeşi Ümit A. (35), Çankaya Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan Serhat Adak ve Ramazan A, Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serhat Adak müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ayağından yaralanan Ramazan A, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kavganın ardından kaçan Ümit A. Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

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