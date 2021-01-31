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Aksaray'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

31.01.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Aksaray'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi İnci Sokak'taki müstakil evde oturan Ergün Eke (56), torunlarını ekmek almaya markete gönderdi.

Markete gitmek üzere dışarı çıkan torunlarına bir sokak köpeğinin yaklaştığını gören Eke, aşağı inerek köpeği uzaklaştırmak istedi. Bu sırada köpeğin saldırısına maruz kalan Eke, kafasından ve elinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, müdahale ederek Eke'yi sokak köpeğinden kurtardı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Eke, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eke, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak köpeğinin üzerine atlamasıyla yere düştüğünü belirterek, "Elimde, yüzümde, dudağımda ve gözümde yaralar var. Köpekle uzun süre mücadele ettim. İlçemizde sokak köpeği çok. Tedavimizi yaptılar, yüzüme ve elime dikiş attılar." diye konuştu.

Ergün Eke'nin torunu Dilek Öngün ise markete ekmek almaya giden küçük kardeşlerinin sokak köpeğinin saldırısına uğradığını, dedesinin de kardeşlerini kurtarmaya çalıştığı sırada yaralandığını anlattı.

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