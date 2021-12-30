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Aksaray'da sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi

30.12.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi

Aksaray'da sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan 6 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Evlerinin bahçesinde dün köpeğine mama verdiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.E.İ'nin tedavisi tamamlandı.

Suriye uyruklu 6 yaşındaki çocuk, taburcu edilerek evine gönderildi.

Somuncu Baba Mahallesi'nde müstakil evlerinin bahçesinde dün köpeğine mama verdiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan 6 yaşındaki Suriye uyruklu F.E.İ, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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