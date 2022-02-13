Aksaray'da tartıştığı eşi ve kızını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Aksaray'da tartıştığı eşi ve kızını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çeğirdiğin Mahallesi'nde eşi Döndü Ö. ve kızı Amine Ö'yü dün bıçakla yaralamasının ardından gözaltına alınan Yüksel Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yüksel Ö. (47), Çeğirdiğin Mahallesi 1053. Sokak'taki evlerinde dün, eşi Döndü Ö. (45) ile tartışmıştı. Şüpheli, eşi ve kavgayı ayırmaya çalışan kızı Amine Ö'yü (16) bıçakla yaralamıştı.



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