Aksaray'da tır dorselerinin fren sistemi beynini çalan zanlı tutuklandı

Aksaray'da tır dorselerinin fren sistemi beynini çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bahçesaray Mahallesi'ndeki tır dorselerinin fren sistemi beyninin çalındığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler B.D. (26) ve L.K'yi (26) belirlenen adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, L.K. serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz