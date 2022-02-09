YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aksaray'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

09.02.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mustafa Asal (51) idaresindeki 68 BG 682 plakalı tır, Aksaray-Konya kara yolunun 5. kilometresinde, Mehmet Dabanlı (30) yönetimindeki 06 YA 1355 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Asal ile araçtaki Sıdıka Kestek (45) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Asal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Kestek'in kanser tedavisi için hastaneye gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray'da 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandıAksaray'da 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Kayserispor'da 3 futbolcu, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldıKayserispor'da 3 futbolcu, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı
Türkiye'nin "en büyüğü" olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yüzde 30'u tamamlandıTürkiye'nin "en büyüğü" olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yüzde 30'u tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 9 Şubat Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:35
Öğle
13:03
İkindi
15:55
Akşam
18:21
Yatsı
19:39
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.