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Aksaray’da TOKİ bölgesine kapalı semt pazarı

AKSARAY HABERLERİ  | 07.02.2020 16:11 | Son Güncelleme

Aksaray’da halkın ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulunduran Aksaray Belediyesi, TOKİ Bölgesinde yer alan Yunus Emre ve Cumhuriyet Mahallesi birleşme noktasında Kapalı Semt Pazarı projesini hayata geçiriyor.Aksaray Belediyesi, modern kent yapısının bir parçası haline gelen kapalı semt pazarı sayısına bir yenisi daha ekliyor.

Aksaray’da TOKİ bölgesine kapalı semt pazarı

Aksaray’da halkın ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulunduran Aksaray Belediyesi, TOKİ Bölgesinde yer alan Yunus Emre ve Cumhuriyet Mahallesi birleşme noktasında Kapalı Semt Pazarı projesini hayata geçiriyor.
Aksaray Belediyesi, modern kent yapısının bir parçası haline gelen kapalı semt pazarı sayısına bir yenisi daha ekliyor. 31 Mart yerel seçim öncesinde vatandaşların yoğun olarak talep ettiği konulardan biri olan semt pazarı ve sosyal donatı alanlarının genişletilmesi konusunda duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Evren Dinçer, TOKİ bölgesinde Kapalı Semt pazarı yapılması talimatı verdi. Projesi hazırlanan çok amaçlı kullanılacak Kapalı Semt Pazarı için ihale süreci başlatıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, kapalı semt pazarının çok amaçlı kullanılacağını işaret ederek “TOKİ Bölgesinde hayata geçirmeyi planladığımız projemiz pek çok alanda vatandaşlarımıza hizmet sunacak. Yunus Emre ve Cumhuriyet Mahallelerinde yaşayan mahalle sakinlerimiz iklim şartlarından etkilenmeden pazar ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Aynı zaman o bölgedeki vatandaşlarımızın sportif faaliyet yapmaları için projemiz içerisinde 2 adet basketbol ve voleybol sahaları da bulunuyor. Semt pazarı projemizin içerisine 3 adet vezne yapıyoruz. Vatandaşlarımız su faturaları bu veznelerden ödeyebilecek. Ayrıca zabıta noktası, pazarcılar odası, bay bayan tuvaletler, mescit gibi sosyal donatılarda inşa ediyoruz” dedi.
Proje hazırlanırken halkın istek ve taleplerinin dikkate alındığını belirten Başkan Dinçer, kapalı semt pazarının oto park olarak kullanabileceğini ifade etti. Kapalı semt pazarının temelinin bu yıl içinde atılacağı bildirildi.

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