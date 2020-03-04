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Aksaray’da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

AKSARAY HABERLERİ  | 04.03.2020 17:59 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi vatandaşların sağlığı için kentte toplu taşıma alanında hizmet veren otobüs ve minibüsleri dezenfekte etti.Aksaray’da hizmet veren 186 özel halk otobüsü vatandaşların sağlığı açısından bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte edildi.

Aksaray Belediyesi vatandaşların sağlığı için kentte toplu taşıma alanında hizmet veren otobüs ve minibüsleri dezenfekte etti.
Aksaray’da hizmet veren 186 özel halk otobüsü vatandaşların sağlığı açısından bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte edildi. Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminalinde toplanan özel halk otobüsleri Aksaray Belediyesi Araç Dezenfekte ekibi tarafından ilaçlandı. Çalışmanın ardından otobüslerin üzerine mavi renkli “Dezenfekte edilmiştir” yazısı yapıştırıldı.
Uygulama ve dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Evren Dinçer, çalışmaların süreklilik göstereceğini belirtti. Başkan Dinçer, “Aksarayımızda 186 tane özel halk otobüsüyle hizmet veriyoruz. Halkımızın sağlığı, güvenliği açısından halk otobüslerimizi dezenfekte çalışmalarımıza başladık. Bu şekilde halkımızın sağlığını korumak adına, güvenliğini sağlamak adına bu dezenfekte faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Belediye personelimiz tarafından yapılıyor. Bu da halkımız tarafından mutlulukla karşılanıyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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