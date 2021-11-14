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Aksaray'da trafik kazasında yaralılara yardım ederken aracın çarptığı kişi öldü

14.11.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da trafik kazasında yaralılara yardım ederken aracın çarptığı kişi öldü

Aksaray'daki zincirleme trafik kazasında yaralılara yardım ettiği sırada otomobil çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi'nde 12 Kasım'da 6 otomobilin karıştığı ve 8 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaldırımda yürüyen ve kaza anını görerek yaralıları yardım eden Samet Hakyol (20), otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hakyol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Hakyol'un, kazanın meydana geldiği gün arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı, eve dönüş yolunda zincirleme kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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